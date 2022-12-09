В Госкорпорации ответили на информацию о задержании сотрудников спеццона Астаны

Фото: пресс-службы Антикора

В госкорпорации "Правительство для граждан" ответили на информацию о том, что в Астане работники спеццона нелегально ставили на учёт завезённые из-за рубежа автомобили, передаёт BaigeNews.kz. В компании отметили, что они не принимают решения по регистрации автомобилей.

Ранее Антикор сообщил о пресечении работы ОПГ, состоявшей из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учёт автомашин, ввезённых из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В Госкорпорации уточнили, что в процессе регистрации транспортных средств спеццоны являются только принимающей стороной.

"Сотрудники спеццонов осуществляют приём документов и формируют заявки в государственный орган согласно единого порядка регистрации. После чего электронные заявления поступают на рассмотрение в Процессинговый центр Департамента полиции, где уполномоченные работники проверяют владельца и транспортное средство на предмет нахождения их в розыске (ограничения, обременения), сверяют сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения и принимают решение об утверждении заявки или отказа в оказании государственной услуги, сервисный центр "WEB-модуль" также находится в ведении Департамента полиции. Отметим, что сотрудники Госкорпорации ответственны только за приём полного пакета документов, но не осуществляют правовой анализ для определения их подлинности", - сообщил директор филиала Госкорпорации по городу Астана Мади Саданов.

Таким образом, документы от услугополучателей в Госкорпорации принимали согласно Правил государственной регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств, в полном пакете документов, с осуществлением идентификации личности владельцев, а сотрудники государственного органа ответственны за утверждение заявок и проверку их на законность, отметили в компании.