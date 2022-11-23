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  • В Госдепе оценили прошедшие в Казахстане президентские выборы
baigenews.kz Сегодня, 11:49
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Сегодня, 11:49
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Фото: baigenews.kz

В Госдепе оценили прошедшие в Казахстане президентские выборы

В Государственном департаменте США прокомментировали прошедшие выборы президента в Казахстане. Там сообщили, что США готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, однако полагают, что голосование прошло без достаточной конкуренции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с президентом Токаевым и его правительством для достижения наших общих целей", - говорится в заявлении.

В Госдепе также рекомендовали Астане последовать рекомендации Бюро на парламентских выборах в 2023 году.

Напомним, 20 ноября в Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы. Победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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#выборы президента #Госдеп США #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:49
111
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