В Госдепе оценили прошедшие в Казахстане президентские выборы

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В Государственном департаменте США прокомментировали прошедшие выборы президента в Казахстане. Там сообщили, что США готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, однако полагают, что голосование прошло без достаточной конкуренции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с президентом Токаевым и его правительством для достижения наших общих целей", - говорится в заявлении.