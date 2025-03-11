В Госдепе анонсировали "фантастические новости" после переговоров с Киевом
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США с оптимизмом смотрят на проходящие в Саудовской Аравии переговоры, заявили в Госдепе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что США "очень оптимистично настроены". По её словам, по итогам переговоров "могут появиться фантастические для человечества новости".
Делегации Украины и США проводят переговоры в Джидде. Со стороны Киева во встрече участвуют глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. А США на переговорах представляют глава Госдепа Марко Рубио и помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Переговоры продолжаются уже около семи часов.
Перед встречей СМИ писали, что американцы в Джидде хотят обсудить с Киевом перспективы проведения президентских выборов на Украине и возможность ухода Зеленского.
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