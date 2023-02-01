open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В гороно Шымкента рассказали, куда потратили 200 млрд бюджетных денег
Сегодня, 02:44
196
Сегодня, 02:44
196

В гороно Шымкента рассказали, куда потратили 200 млрд бюджетных денег

Антикор проверяет расходование бюджетных средств на образование Шымкента, с подачи самого управления. Об этом сообщила Жанат Тажиева, комментируя расходование 200 миллиардов бюджетных тенге, выделенных на сферу образования в 2022 году,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

По словам главного педагога Шымкента, средства были потрачены на оплату труда педагогов, улучшение материально-технической базы и коммунальные нужды.

"На сегодня выделенные средства составляет 200 млрд 907 тысяч тенге. 174 миллиарда тенге потрачены на зарплаты учителей. У нас работают больше 38 тысячи сотрудников. Также 3,5 миллиарда потрачены на содержание зданий и их коммунальные расходы. На пополнение учебного фонда потрачено 17 млрд тенге, на улучшение материальной базы — больше 6 млрд. Хочу отметить, что именно управление образования вышло в Антикор с предложением — провести внутренний анализ. Сейчас ведется мониторинговая работа компетентными органами, благодаря нашему предложению", - рассказала руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

Борцы с коррупцией проводят мониторинг не случайно. Работники сферы образования чаще других попадают под уголовное преследование по коррупционным статьям. Сейчас специалисты проверят законность процедуры трудоустройства и аттестации педагогов, а также подушевое финансирование и расход средств на бесплатное питание школьников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Коррупция #Бюджет #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:44
196
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх