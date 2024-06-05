В городе Кульсары восстанавливают поврежденные во время паводка дороги

По словам акима Жылыойского района Жумабека Каражанова, в настоящее время ведутся восстановительные работы в микрорайонах города, пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.

"В настоящее время в микрорайоне "Автодорожники-2" начаты работы по восстановлению заасфальтированных дорог. Дополнительно ведутся запланированные дорожные работы. Параллельно идут работы по реконструкции кровель, фасадов многоэтажек, благоустройству дворов жилых домов, модернизации и строительству детских игровых площадок", - рассказал аким Жылыойского района Жумабек Каражанов.