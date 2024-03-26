  • 26 Марта, 11:30
  • BAIGENEWS

В горных районах ВКО возможен сход лавин

Сегодня, 11:20
АВТОР
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4sport.ua Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: 4sport.ua

Лавинная опасность сохраняется в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с неустойчивостью снежного покрова с 26 по 29 марта в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин.

Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов расположены на склонах вдоль автодорог.

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