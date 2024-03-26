В горных районах ВКО возможен сход лавин

Лавинная опасность сохраняется в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с неустойчивостью снежного покрова с 26 по 29 марта в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин.

Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов расположены на склонах вдоль автодорог.