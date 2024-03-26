В горных районах ВКО возможен сход лавин
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
34Фото: 4sport.ua
Лавинная опасность сохраняется в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации областного филиала ГУ "Казселезащита", в связи с неустойчивостью снежного покрова с 26 по 29 марта в горных районах области возможен самопроизвольный сход лавин.
Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов расположены на склонах вдоль автодорог.
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