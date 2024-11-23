В горах Заилийского Алатау спасли подростка

В диспетчерскую службу "112" обратился юноша 2008 года рождения, который поднялся на пик Букреева, находящийся на высоте 3100 метров над уровнем моря, и не смог самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Связь с ним поддерживалась, в горной местности он находился один.

Спасатели определили направление подъема мальчика и приступили к обследованию территории. Обнаружив подростка, сотрудники МЧС спустили его с горы и доставили в Алматы, где его ждали родственники. Ему оказали всю необходимую помощь.

МЧС напоминает, что подобные восхождения безопасны лишь при строгом соблюдении ряда правил.