В горах Заилийского Алатау спасли подростка
В горной местности он находился один
Сегодня, 05:48
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Сегодня, 05:48Сегодня, 05:48
101Фото: МЧС РК
В диспетчерскую службу "112" обратился юноша 2008 года рождения, который поднялся на пик Букреева, находящийся на высоте 3100 метров над уровнем моря, и не смог самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Связь с ним поддерживалась, в горной местности он находился один.
Спасатели определили направление подъема мальчика и приступили к обследованию территории. Обнаружив подростка, сотрудники МЧС спустили его с горы и доставили в Алматы, где его ждали родственники. Ему оказали всю необходимую помощь.
МЧС напоминает, что подобные восхождения безопасны лишь при строгом соблюдении ряда правил.
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