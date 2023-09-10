В горах ВКО мужчина ради фото залез на дерево и сорвался

Мужчина в горах ВКО упал с дерева при попытке сделать красивое фото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"В городе Риддер компания друзей отправилась в горно-лесную местность. Один из мужчин решил сделать фотографию красивого вида и залез на высокое дерево. Оступившись, он упал и получил серьёзные травмы", - сообщили в ДЧС.

Очевидцы вызвали врачей скорой помощи и спасателей. Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям и медикам пришлось преодолеть 30 километров труднодоступной местности.

Медики оказали 42-летнему мужчине первую помощь, спасатели транспортировали его при помощи носилок с горы до кареты скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.