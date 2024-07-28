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Пятерых заблудившихся туристов спасли в горах Алматы

Сегодня, 07:22
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:22
Сегодня, 07:22
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Фото: МЧС РК

В горах Алматы спасли пятерых заблудившихся туристов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на МЧС РК.

Группа отправилась в горы накануне и заблудилась. Среди них были и подростки, одному из которых понадобилась медицинская помощь.

С гор туристов спустили спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Операцию по спуску людей проводили с высоты более трёх тысяч метров под Большим Алматинским пиком. 

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