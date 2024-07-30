В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность

Отложить походы в горы в ближайшие дни советуют спасатели жителям и гостям Алматы. Объявлена высокая селевая опасность, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" о сильном дожде в период 31 июля-1 августа в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщили в ДЧС.

Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам в горах Иле Алатау объявлен “Оранжевый уровень” селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя.

Подразделения Казселезащиты переведены на учащённый режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.