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В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность

Сегодня, 19:47
АВТОР
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ДЧС Алматы Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47
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Фото: ДЧС Алматы

Отложить походы в горы в ближайшие дни советуют спасатели жителям и гостям Алматы. Объявлена высокая селевая опасность, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" о сильном дожде в период 31 июля-1 августа в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщили в ДЧС. 

Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам в горах Иле Алатау объявлен “Оранжевый уровень” селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя. 

Подразделения Казселезащиты переведены на учащённый режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

"Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы в связи с риском возникновения селей", - обратились спасатели.

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