В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам

В горах Алматы объявлена селевая опасность. Горожан и гостей мегаполиса просят отложить поход в горы, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с выпавшими осадками имеется угроза формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы. Соблюдайте правила поведения в селеопасной зоне. Подразделения "Казселезащиты" переведены на учащённый режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников", – указывается в сообщении ДЧС Алматы.

Туристов просят не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.

"Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удаётся. От селевого потока можно спастись, только избежав его", – отметили в ДЧС.

И привели памятку о том, как нужно действовать в селеопасной обстановке:

- постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

- при угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

- не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озёрных перемычках (дамбах) и под ними;

- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.