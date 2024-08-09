В горах Алматы объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности
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Отложить поход в горы призывают спасатели жителей и гостей Алматы. Объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" о сильном дожде 10-12 августа 2024 года в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды в реках, возможны разливы и подтопления", - сообщили в ДЧС мегаполиса.
Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам РГП “Казгидромет”, на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен “оранжевый уровень” селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье.
Граждан призвали соблюдать правила поведения в селеопасной зоне:
"Подразделения Казселезащиты переведены на учащённый режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников. Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле Алатау в связи с риском возникновения селей".
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