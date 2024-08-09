В горах Алматы объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности

Отложить поход в горы призывают спасатели жителей и гостей Алматы. Объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" о сильном дожде 10-12 августа 2024 года в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды в реках, возможны разливы и подтопления", - сообщили в ДЧС мегаполиса.

Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам РГП “Казгидромет”, на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен “оранжевый уровень” селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье.

Граждан призвали соблюдать правила поведения в селеопасной зоне: