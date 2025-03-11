В горах Алматы биолог заснял редких животных
Экосистема остаётся стабильной.
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В горах Алматы были замечены редкие дикие животные, которых биологу Талипову З.С. удалось заснять на камеру, передаёт BaigeNews.kz.
Сурки и сибирская косуля были зафиксированы в Медеуском филиале и Большом Алматинском лесничестве Иле-Алатауского национального парка.
По словам специалистов, появление таких животных в этих местах свидетельствует о том, что экосистема региона остаётся стабильной, а условия для жизни диких животных остаются благоприятными.
Более того, число животных в парке постепенно увеличивается, что объясняется эффективной работой по охране природы.
Сотрудники национального парка напоминают посетителям о важности бережного отношения к окружающей среде, призывая соблюдать осторожность и не причинять вреда экосистеме.
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