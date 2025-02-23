В Германии открылись избирательные участки: около 59,2 млн граждан выбирают новый состав парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

С 8:00 до 18:00 избирательные участки открыты — после 110 дней предвыборной кампании наступил день выборов в Бундестаг. По итогам голосования определится и новый канцлер ФРГ.

Многие избиратели уже воспользовались голосованием по почте. На прошлых выборах в сентябре 2021 года доля голосовавших таким образом достигла рекордных 47,3%. Однако тогда выборы проходили на фоне пандемии коронавируса.

В этот раз в выборах участвуют 29 партий — значительно меньше, чем в 2021 году, когда их было 47. Это, вероятно, связано с более короткими сроками подготовки из-за досрочного проведения голосования. Маленькие партии имели меньше времени, чтобы найти кандидатов и собрать необходимые подписи для регистрации.

Во всех 16 федеральных землях ФРГ представлены следующие партии: Социал-демократическая партия Германии (SPD), Союз 90/Зелёные (Grüne), Свободная демократическая партия (FDP), Альтернатива для Германии (AfD), Левая партия (Die Linke), Свободные избиратели (Freie Wähler), Вольт Германия (Volt), Марксистско-ленинская партия Германии (MLPD), Союз Германия (Bündnis Deutschland), Союз Сары Вагенкнехт (BSW). Христианско-демократический союз (CDU) баллотируется во всех землях, кроме Баварии, где традиционно участвует только Христианско-социальный союз (CSU). Остальные партии представлены не во всех регионах.

Эти выборы определят политический баланс сил на ближайшие четыре года. Среди 59 млн избирателей — около 2,3 млн молодых людей, голосующих впервые. Кроме того, более 200 тысяч немцев, живущих за границей, зарегистрировались для участия в выборах, однако из-за коротких сроков им было сложно успеть проголосовать.