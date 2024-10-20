В Германии предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля

Атаку планировал ливиец, который, по всей видимости, является сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Михаэль Рамёллер, пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии заявил:

"Вечером 19 октября была проведена полицейская операция в Бернау под Берлином и в Санкт-Августине под Бонном. В Бернау был задержан подозреваемый, речь идёт о членстве в иностранной террористической организации. В Санкт-Августине, напротив, были опрошены только свидетели, и были изъяты возможные доказательства".

Немецкие власти вышли на след мужчины, который ранее не считался представляющим угрозу, благодаря конкретному указанию иностранных спецслужб. Были перехвачены секретные сообщения, согласно которым ливиец намеревался атаковать дипломатическое представительство Израиля в Берлине, однако остаётся неясным, собирался ли он использовать оружие или взрывчатку.

Одновременно появились сведения о том, что подозреваемый в терроризме после нападения планировал сбежать к своему дяде в Санкт-Августин, а затем скрыться за границей. Известно ли было об этом его дяде — пока неясно, однако, по данным генерального прокурора, он на данный момент не считается подозреваемым, а выступает в качестве свидетеля.

Предполагаемый террорист ИГ прибыл в Германию в ноябре 2022 года. В январе 2023 года он подал прошение о предоставлении убежища. Лишь восемь месяцев спустя, 28 сентября 2023 года, его заявление было отклонено, и он должен был быть депортирован в Ливию. Тем не менее, этого не произошло, и ливиец беспрепятственно проживал в Бернау.

В настоящее время следователи продолжают искать доказательства против подозреваемого в терроризме. В связи с этим были изъяты многочисленные мобильные телефоны и носители данных. Также были обысканы автомобили.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Херберт Ройль сообщил газете BILD: "Безопасность еврейских учреждений — наш главный приоритет. Сегодняшняя операция — это успех, но одновременно и предупреждение тем, кто угрожает еврейской жизни в Германии: мы вас найдём!"