  • 17 Ноября, 20:32
  • BAIGENEWS

В Германии полиция случайно нашла у экстрасенса арсенал оружия

Сегодня, 19:53
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иллюстративное фото galatr.cap.ru Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
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Фото: иллюстративное фото galatr.cap.ru

В Баварии мужчину, продававшего предметы эзотерики, подозревали в нарушении закона о лекарствах. Полиция прибыла с обыском в жилой дом в Эрлангене,, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Как сообщила Генеральная прокуратура Германии, он продавал "заряженную воду" в лечебных целях. Однако во время обыска следователи наткнулись на огромный склад оружия. Они изъяли из квартиры и подвала множество ящиков с оружием и боеприпасами. В частности, были обнаружены 5 пулемётов, 5 штурмовых винтовок, 25 длинноствольных ружей, несколько короткоствольных пистолетов, большой запас боеприпасов.

У мужчины хранились все необходимые магазины для оружия. 

"Боевое оружие было полностью работоспособно, некоторое даже заряжено", — сообщил представитель Генеральной прокуратуры.

Начато расследование, чтобы выяснить, откуда у мужчины оружие и с какой целью он его хранил. Угрозы для населения на данный момент не зафиксировано.

Как пишет издание Spiegel, мужчина уже известен полиции по обвинениям в разжигании межнациональной ненависти и использовании символики антиконституционных организаций.

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