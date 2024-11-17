В Германии полиция случайно нашла у экстрасенса арсенал оружия
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В Баварии мужчину, продававшего предметы эзотерики, подозревали в нарушении закона о лекарствах. Полиция прибыла с обыском в жилой дом в Эрлангене,, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Как сообщила Генеральная прокуратура Германии, он продавал "заряженную воду" в лечебных целях. Однако во время обыска следователи наткнулись на огромный склад оружия. Они изъяли из квартиры и подвала множество ящиков с оружием и боеприпасами. В частности, были обнаружены 5 пулемётов, 5 штурмовых винтовок, 25 длинноствольных ружей, несколько короткоствольных пистолетов, большой запас боеприпасов.
У мужчины хранились все необходимые магазины для оружия.
"Боевое оружие было полностью работоспособно, некоторое даже заряжено", — сообщил представитель Генеральной прокуратуры.
Начато расследование, чтобы выяснить, откуда у мужчины оружие и с какой целью он его хранил. Угрозы для населения на данный момент не зафиксировано.
Как пишет издание Spiegel, мужчина уже известен полиции по обвинениям в разжигании межнациональной ненависти и использовании символики антиконституционных организаций.
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