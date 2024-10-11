В Германии полиция открыла огонь по поджигателю кинотеатра

В немецком городе Крефельд после задержания человека, пытавшегося поджечь здание кинотеатра, проходит спецоперация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Полицейские открыли огонь и ранили мужчину, который пытался поджечь кинотеатр в немецком городе Крефельд. Мужчина получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. В полиции заявили, что ситуация под контролем.

Как пишет газета Bild, неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Федерального агентства занятости и поджег припаркованный автомобиль. Затем подозреваемый доехал до железнодорожного вокзала, где находится кинотеатр Cinemaxx. Сообщается, что речь идет о попытке поджога и нападения на посетителей кинотеатра.

Этим же вечером в Крефельде загорелся лифт в одном из многоквартирных домов. Полиция не исключает, что подозреваемый может быть причастен и к этому поджогу.