В Германии полиция открыла огонь по поджигателю кинотеатра
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В немецком городе Крефельд после задержания человека, пытавшегося поджечь здание кинотеатра, проходит спецоперация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Полицейские открыли огонь и ранили мужчину, который пытался поджечь кинотеатр в немецком городе Крефельд. Мужчина получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. В полиции заявили, что ситуация под контролем.
Как пишет газета Bild, неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Федерального агентства занятости и поджег припаркованный автомобиль. Затем подозреваемый доехал до железнодорожного вокзала, где находится кинотеатр Cinemaxx. Сообщается, что речь идет о попытке поджога и нападения на посетителей кинотеатра.
Этим же вечером в Крефельде загорелся лифт в одном из многоквартирных домов. Полиция не исключает, что подозреваемый может быть причастен и к этому поджогу.
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