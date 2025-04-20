В немецком городе Висмар завершены основные этапы строительства одного из крупнейших круизных судов в мире — лайнера Disney Adventure. Гигантское судно длиной 342 метра и шириной 46 метров вышло из ангара и встало на достройку в западной части порта. Посмотреть на зрелищный выход судна пришли сотни зрителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Вild.

Проект стоимостью в несколько миллиардов евро рассчитан на приём 6700 пассажиров в 2350 каютах, а также на 2500 членов экипажа. На борту будущих туристов ждут семь тематических зон, включая аквапарк, ресторан в стиле кораллов с русалочкой Ариэль и парк развлечений с самой длинной американской горкой на море. Нос судна украсит скульптура Микки Мауса.

До осени на лайнере завершат установку дымовых труб и аттракционов. После этого Disney Adventure отправится в Сингапур, где будет его новый домашний порт. Первый круиз с пассажирами запланирован на декабрь.

Для туристов доступны каюты на любой вкус и кошелёк. Так, номер класса люкс площадью 165 квадратных метров с двумя ванными комнатами, минибаром и балконом можно арендовать за 18 тысяч евро (без учёта дороги и чаевых). Бюджетные варианты — от 1100 евро за внутреннюю каюту на трёхдневное путешествие.

Пока судно остаётся в Висмаре, туристам предлагают обзорные экскурсии по гавани.