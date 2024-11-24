В Германии корова впервые родила четверню
Такое происходит один раз из 11 миллионов случаев.
Сегодня, 12:12
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Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
107Фото: bild.de
На севере Германии, на ферме близ городка Шёнкирхен в Шлезвиге-Гольштейне, корова по кличке Астрологиня впервые родила четверню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на https://www.bild.de/.
Как правило, коровы рожают по одному телёнку, редко двоих. Вероятность рождения тройни — 1:7000. На ферме близ городка Шёнкирхен в Шлезвиге-Гольштейне случилось практически невероятное: корова по кличке Астрологиня родила четверню. Такое происходит 1 раз из 11 млн случаев. Обычно при этом мать или дети гибнут, но здесь всё закончилось благополучно.
31-летний фермер Кристиан Шлютер рассказал, что сначала на свет появились два мальчика, а затем две девочки. Он назвал их Эдвард, Юджин, Элизабет и Эйлин.
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