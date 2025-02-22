В ходе расследования вероятной подготовки террористической атаки на посольство Израиля в Берлине и обысков, связанных с этим делом, в одной из квартир в Потсдаме было обнаружено похожее на взрывчатку вещество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В результате полиция провела эвакуацию многоквартирного дома, сообщает утром в субботу, 22 февраля, информагентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

Накануне полиция федеральной земли Бранденбург сообщила об аресте 18-летнего гражданина РФ по подозрению в подготовке тяжкого насильственного деяния по политическим мотивам, представляющего собой угрозу государству.

По данным берлинской газеты Der Tagesspiegel, речь идет об уроженце Чечни, который планировал совершить по исламистским мотивам нападение на посольство Израиля в Берлине. Аналогичную информацию распространило агентство dpa со ссылкой на источники в службах безопасности.

По данным полиции, мужчина был задержан 20 февраля. На следующий день, 21 февраля, административный суд в городе Бранденбург-на-Хафеле выдал ордер на его арест.

Агентство dpa указывает, что задержание было проведено в столичном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, когда мужчина собирался покинуть страну, чтобы вступить в ряды террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Была ли квартира в Потсдаме, где полиция 22 февраля обнаружила похожее на взрывчатку вещество, местом жительства подозреваемого, не уточняется.