Лента новостей
- В Генпрокуратуре опровергли сообщения о "согласованных с акиматом" митингах 12:28 0
- Полицейским пришлось сопровождать сотни машин из-за непогоды в Акмолинской области 12:11 63
- Кризис в женском футболе. Почему сборная Казахстана проигрывает 20-й матч подряд 11:54 96
- Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине 11:29 265
- Менее 40 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 11:06 228
- 47 новых авто получили акмолинские полицейские 10:45 134
- Просят поискать котёнка: случаи из WhatsApp-рассылок проверяет полиция в Павлодаре 09:52 201
- Какая погода ждет казахстанцев на праздничных выходных 09:24 293
- Очередное печальное видео с мелеющим Каспийским морем появилось в Сети 08:57 226
- Первая ракетка Казахстана вышла в финал WTA 1000 в Мексике 08:08 284
- Суд вернул ранее отчуждённые земли КазНУ в Алматы 07:43 392
- Победителем кастинга телеведущих признан журналист из Тараза 06:26 270
- Наказали родителей школьников, разгромивших детсад в Атырауской области 05:32 456
- Пользователи WhatsApp могут скрыть свой онлайн-статус 04:11 469
- Полиция расследует избиение воспитанников детсада в Павлодарской области 03:39 301
- Массовую драку учащихся в Алматы прокомментировали в полиции 02:23 559
- Полицейские Астаны обратились к водителям и пешеходам 01:07 484
- Сельхозярмарку в Астане продлили на день 00:36 369
- Бакытгуль Хаменовой отказали в переводе под домашний арест 22.10.2022 333
- Юноша ранил ножом актюбинца в ТРЦ 22.10.2022 430
- Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 22.10.2022 591
- "Меня таскали в церковь и просили взять себя в руки". Откровенное интервью с астанчанкой с диагностированной депрессией 22.10.2022 1247
- Казахстан и Белиз планируют ввести безвизовый режим 22.10.2022 386
- Корпус одного из санаториев сгорел в Акмолинской области 22.10.2022 350
- Почему российские компании "переезжают" в Казахстан? 22.10.2022 745
- Как в XXI веке продолжают торговать людьми 22.10.2022 469
- Президент посетил торжественный концерт, посвящённый Дню Республики 22.10.2022 356
- VIP покрытия для унитаза и бумага на 1,5 миллиарда тенге: в АО "Пассажирские перевозки" начали расследование 22.10.2022 407
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 377
- Разрыли могилы: расследование начали в Талдыкоргане 22.10.2022 689
- Впервые в истории: казахстанка завоевала бронзу на чемпионате Азии по маунтинбайку 22.10.2022 384
- Как казахстанцы будут отмечать День Республики - блиц-опрос 22.10.2022 323
- Общий алфавит намерены создать в тюркских государствах, в том числе Казахстане 22.10.2022 393
- Первые встречи с избирателями провели кандидаты в президенты Казахстана 22.10.2022 420
- Конно-спортивный праздник прошел в Алматинской области ко Дню Республики 22.10.2022 393
- Учителям Кокшетау представили первую отечественную платформу цифровых учебников 22.10.2022 396
- Ключи от новых домов вручили пострадавшим от лесного пожара в Костанайской области 22.10.2022 419
- Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок 22.10.2022 668
- Президент Казахстана вручил государственные награды и премии 22.10.2022 441
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 464
- В небе над Алматы раскрыли самый большой флаг Казахстана 22.10.2022 443
- Детский сад и новые автобусы презентовали в Кызылорде ко Дню Республики 22.10.2022 378
- Новая партия может появиться в Казахстане 22.10.2022 438
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 352
- Казахтелеком обяжут передать четверть рынка кабельной канализации другим игрокам 22.10.2022 468
- "Я создала карьерный Netflix" — интервью с автором популярного приложения для поиска работы и стажировок 22.10.2022 510
- Пятнадцать новых автобусов пополнили автопарк школ в Акмолинской области 22.10.2022 506
- Токаев и Путин поздравили друг друга с 30-летием дипломатических отношений между Казахстан и РФ 22.10.2022 628
- Современная научно-техническая лаборатория открылась в горнотехническом колледже Степногорска 22.10.2022 420
- В Генпрокуратуре рассказали, что грозит нарушителям правил предвыборной агитации 22.10.2022 1103
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 592
- Опубликованы адреса избирательных участков РК за рубежом 22.10.2022 346
- Алматы больше не будет "тонуть" после дождя. Что предприняли власти? 22.10.2022 1009
- "Недопустимо превращать их в политический инструмент" - Токаев о языках 22.10.2022 590
- Президент РК заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму 22.10.2022 376
- Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах - Токаев 22.10.2022 782
- "Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина" - президент РК 22.10.2022 373
- Глава государства рассказал, зачем Казахстан возродил День Республики 22.10.2022 503
- Токаев ответил тем, кто говорит, что "Казахстан случайно обрёл свободу" 22.10.2022 758
- КНБ раскрыло схемы продажи казахстанских паспортов иностранцам за 1500 долларов 22.10.2022 1807
- На военном складе в Узбекистане произошёл взрыв 22.10.2022 456
- Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года 22.10.2022 478
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 10482
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 491
- Кому присудили премию в области литературы и искусства имени Абая 22.10.2022 530
- В LG Electronics опровергли перенос завода из России в Казахстан 22.10.2022 502
- Скатов сенсационно обыграл 71-ю ракетку мира в четвертьфинале "Челленджера" 22.10.2022 489
- Казахстанский актер и блогер в первом раунде нокаутировал бойца ММА 22.10.2022 3191
- Дорогое дизтопливо: предприятия на востоке страны могут обанкротиться 22.10.2022 555
- Кризисных центров для жертв бытового насилия не хватает в Казахстане 22.10.2022 434
- Житель ВКО натравил собаку на полицейских 22.10.2022 833
- Известный иммунолог назвал опасные причины кашля 22.10.2022 1493
- Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на жителей Астаны 22.10.2022 1498
- На севере Казахстана для уборки снега выделяют недостаточно средств и техники 22.10.2022 487
- В небе над Алматы и Алматинской областью раскроют самый большой флаг Казахстана 22.10.2022 644
- Центр для инвалидов в Актобе не оснащен пандусами и подъемниками 22.10.2022 505
- В Костанайской области завершили строительство домов для пострадавших от лесных пожаров 21.10.2022 674
- Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 21.10.2022 554
- Самые образцовые семьи Казахстана. Какие они? 21.10.2022 1084
- Стрельба в Сатпаеве: по подозрению в покушении задержали ещё нескольких человек 21.10.2022 489
В Генпрокуратуре опровергли сообщения о "согласованных с акиматом" митингах
В ведомстве отметили, что информация не соответствует действительности.
В Генеральной прокоратуре РК сообщили, что неизвестные по соцсетям рассылают ложные сообщения и призывы принять участие в митингах 24 и 25 октября этого года. Якобы участие в этих митингах на центральных площадях согласовано с местными исполнительными органами. Однако это не так, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.
В Генпрокуратуре подчекнули, что распространяемая информация не соответствует действительности.
"В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования Дня Республики, будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что, к сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения.
"Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" (далее - Закон), который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста. К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября этого года в Алматы в незаконном митинге, на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября этого года привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области",— сообщили в Генпрокуратуре.
В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.
В Генпрокуратуре напомнили, что правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.
-
Hype news
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 592
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 1612
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 1693
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 2908
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 9719
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4332
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87226
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3409
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2883
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11641
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5078
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1788
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2165
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31828
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2926
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3990
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10798
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9803
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6763
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299351
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7216
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6602
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23797
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7087
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6886
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 13971
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9470
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9112
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 10924
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27390
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 8966
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12635
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20237
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10572
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11210
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8063
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27814
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8143
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347366
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36556
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 8926
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9642
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15495
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8804
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48558
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13709
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11561
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10766
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 9942
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10354
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 11894
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9502
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10441
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 9852
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26879
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9636
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 9933
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9534
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31145
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188866
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16432
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20663
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11448
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11849
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20536
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7019
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12903
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6939
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9703
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31760
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14192
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7582
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11541
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7698
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24864
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9755
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10533
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 8985
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 14110
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 9492
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 377
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 464
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 352
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 10482
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 491
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 526
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 592
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5528
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1226
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11963
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10210
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10204
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10674
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9861
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14180
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10826
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12795
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13772
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13454
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11074
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11446
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27706
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12402
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14735
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11486
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12769
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13428
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14682
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12856
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14814
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14342
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15517
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15464
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32017
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15926
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16858
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16553
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17437
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17365
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26229
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16814
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24097
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34849
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18611
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24135
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23175
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25166
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21208
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22622
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20832
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20680
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20575
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36277
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22691
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20835
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25673
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24887
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25224
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24498
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24613
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26747
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27249
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25928
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25521
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26199
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27456
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25017
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28355
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25967
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26597
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27565
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29326
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28228
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27381
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31264
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27006
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29918
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27593
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58346
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29109