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  • В Генпрокуратуре опровергли сообщения о "согласованных с акиматом" митингах
prokuror.gov.kz Сегодня, 12:28
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Фото: prokuror.gov.kz

В Генпрокуратуре опровергли сообщения о "согласованных с акиматом" митингах

В ведомстве отметили, что информация не соответствует действительности.

В Генеральной прокоратуре РК сообщили, что неизвестные по соцсетям рассылают ложные сообщения и призывы принять участие в митингах 24 и 25 октября этого года. Якобы участие в этих митингах на центральных площадях согласовано с местными исполнительными органами. Однако это не так, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства. 

В Генпрокуратуре подчекнули, что распространяемая информация не соответствует действительности.

"В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования Дня Республики, будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что, к сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения.

"Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" (далее - Закон), который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста. К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября этого года в Алматы в незаконном митинге, на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября этого года привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области",— сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.

В Генпрокуратуре напомнили, что правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.

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#Генпрокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:28
52
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