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  • В Генпрокуратуре не готовы раскрыть обстоятельства гибели граждан во время январских событий в Казахстане
inform.kz Сегодня, 18:39
159
Сегодня, 18:39
159
Фото: inform.kz

В Генпрокуратуре не готовы раскрыть обстоятельства гибели граждан во время январских событий в Казахстане

На брифинге в Генпрокуратуре журналисты попросили спикеров рассказать, как погибли 238 человек во время январских событий, сколько граждан скончались от пуль сотрудников правоохранительных органов и военных, передаёт BaigeNews.kz.

"238 человек погибли, из них 19 – сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Если вы говорите об обстоятельствах смерти людей, они нам известны на 95 процентов. Но не всем родственникам погибших понравится, если это будет публично сказано. Есть у те, в отношении которых применено оружие в связи с их нападением на охраняемые объекты. Эта цифра у нас имеется", - сказал первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев. 

Начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров пояснил, почему расследование событий затянулось.

"Изначально 92 человека мы идентифицировали, которые в момент ЧП находились в зоне, где проходили массовые беспорядки. Вопрос идентификации очень трудоемкий. Общественности кажется, что расследование затянулось, но на самом деле, следственные действия - трудоемкий процесс. По каждому погибшему человеку мы устанавливаем место и обстоятельства гибели. Нами в ходе следствия установлен ряд лиц, которые принимали участие в массовых беспорядках. С учетом того, что эти лица погибли, если родственники согласны, мы демонстрируем материалы дела. В связи с их гибелью, ряд дел прекращены", - сказал он.

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#январские события #Генпрокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:39
159
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