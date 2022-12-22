В Генпрокуратуре не готовы раскрыть обстоятельства гибели граждан во время январских событий в Казахстане

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На брифинге в Генпрокуратуре журналисты попросили спикеров рассказать, как погибли 238 человек во время январских событий, сколько граждан скончались от пуль сотрудников правоохранительных органов и военных, передаёт BaigeNews.kz.

"238 человек погибли, из них 19 – сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Если вы говорите об обстоятельствах смерти людей, они нам известны на 95 процентов. Но не всем родственникам погибших понравится, если это будет публично сказано. Есть у те, в отношении которых применено оружие в связи с их нападением на охраняемые объекты. Эта цифра у нас имеется", - сказал первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев.

Начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров пояснил, почему расследование событий затянулось.