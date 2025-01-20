В Казахстане, по информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры наблюдается положительная динамика снижения общей преступности на - 5,3% (со 140 272 до 132 778), передаёт BaigeNews.kz.

"Рост отмечается в Мангистауской на 12,2% (с 3097 до 3474), Атырауской на 8,5% (4283 до 4647), Павлодарской на 5,6% (5039 до 5322), Кызылординской на 4,6% (2871 до 3003), Улытауской на 2,8% (1278 до 1314), Алматинской на 1,6% (10223 до 10385) и Акмолинской на 0,7% (5084 до 5120) областях. Больше всего преступлений совершено в городах Алматы – 24 965(18,8%) и Астана – 17 339 (13,1%), Алматинской – 10 385 (7,8%) и Карагандинской – 7 562 (5,7%) областях", - говорится в сообщении.

Из общего числа уголовных правонарушений 34% составляют мошенничества (45 156), 23% - кражи (30 593), 6,3% - наркопреступления (8 363), 1,2% - грабежи (1 551), 1,2% - хулиганства (1 615), 0,8% - скотокрадство (1 051), 0,4% - убийства (566), 0,3% - изнасилования (421), другие правонарушения 32,7% (43 462).

"Снижение наблюдается по преступлениям небольшой тяжести на -7,6% (с 21826 до 20178), средней тяжести на -16,8% (с 58874 до 48992) и тяжким на -2,2% (с 37548 до 36736). Наряду с этим, отмечается значительное снижение краж на - 28,3% (с 42639 до 30 593), в том числе краж сотовых телефонов на - 30,9% (с 10 530 до 7 273), квартирных краж на - 33,5% (3 566 до 2 373), краж автотранспорта на - 42,2% (258 до 149)", - отметили в Генпрокуратуре.

Также снизилось количество скотокрадств на - 30,9% (с 1520 до 1051).

Напомним, транснациональную ОПГ с кураторами из Франции задержали в Жетісу.