В популярном музее Miniatur Wunderland в Гамбурге произошла внештатная ситуация: неизвестный распылил слезоточивый газ, в результате чего здание пришлось экстренно эвакуировать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как сообщают экстренные службы, из музея было выведено более 1000 человек. 46 посетителей пожаловались на раздражение дыхательных путей, один из них был госпитализирован.

По данным пожарной службы, спустя 30 минут после инцидента помещение было проветрено, и музей вновь открыл двери для посетителей. На месте был обнаружен баллончик с газом — полиция выясняет, кто мог быть причастен к его распылению.

Miniatur Wunderland — одно из главных туристических мест Гамбурга, в котором находится крупнейшая в мире действующая железнодорожная модель. Макет занимает около 1500 квадратных метров, а общая длина миниатюрных путей составляет более 17 километров. В марте 2025 года музей принял своего 25-миллионного посетителя.