В фотоловушку на востоке Казахстана попал огромный лось
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Лося внушительных размеров засняла фотоловушка на востоке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Администрацию Республиканского государственного учреждения (РГУ) "Западно-Алтайский государственный природный заповедник".
Специалисты заповедника также рассказали, что из себя представляет это величественное животное.
"Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Длина тела самца до трёх метров, высота в холке до 2,3 метра, длина хвоста 12-13 сантиметров; масса 360-600 килограммов. Самки меньше. По внешнему облику лось заметно отличается от других оленевых. Туловище и шея у него короткие.
Голова крупная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой. Под горлом мягкий кожистый вырост ("серьга"), достигающий 25—40 см. Шерсть грубая, буровато-чёрная; ноги светло-серые, почти белые. Копыта на передних ногах заострены, что позволяет лосю использовать их как оружие в стычках с хищниками вроде волков или медведей", - проинформировали в заповеднике.
У самцов огромные лопатообразные рога; их размах достигает 180 см, масса — 20-30 кг, добавили специалисты. По завершении гона (проходящего в сентябре—октябре), лось сбрасывает рога. В апреле—мае начинают расти новые. Самки безрогие.
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