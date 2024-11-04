В фотоловушку на востоке Казахстана попал огромный лось

Лося внушительных размеров засняла фотоловушка на востоке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Администрацию Республиканского государственного учреждения (РГУ) "Западно-Алтайский государственный природный заповедник".

Специалисты заповедника также рассказали, что из себя представляет это величественное животное.

"Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Длина тела самца до трёх метров, высота в холке до 2,3 метра, длина хвоста 12-13 сантиметров; масса 360-600 килограммов. Самки меньше. По внешнему облику лось заметно отличается от других оленевых. Туловище и шея у него короткие.

Голова крупная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой. Под горлом мягкий кожистый вырост ("серьга"), достигающий 25—40 см. Шерсть грубая, буровато-чёрная; ноги светло-серые, почти белые. Копыта на передних ногах заострены, что позволяет лосю использовать их как оружие в стычках с хищниками вроде волков или медведей", - проинформировали в заповеднике.