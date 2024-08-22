В Фонде медстрахования ответили на петицию за изменение системы ОСМС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков высказал своё мнение касательно петиции за изменение системы ОСМС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава ФСМС отметил, что с петицией ознакомился и понимает её содержание. Однако комментировать её воздержался.
"Я бы не хотел сейчас комментировать петицию, с моей стороны это было бы как предопределение или экспертная точка зрения. Думаю, всему своё время, когда наступит момент, мы все будем участвовать, публично, думаю, это все будет транслироваться, тогда мы узнаем. А сейчас будет неправильно комментировать эту петицию", - сказал Скаков.
Между тем он ответил на одно из требований авторов петиции. В частности, в петиции предлагается передавать часть отчислений родственникам.
"У нас вообще модель социального медицинского страхования - солидарная. В ней не предусмотрена передача или переуступка ОСМС. Это ключевой, базовый принцип системы ОСМС: сегодня ты перечисляешь, взнос нуждающимся идет, на конкретного получателя медпомощи, но когда тебе понадобится медпомощь, никто же не застрахован от этого, то также тебе за счет средств общего объема средств также будет оказана медпомощь. Это такой базовый принцип", - пояснил глава ФСМС.
Самое читаемое