Назначен новый тренер футбольного клуба "Атырау", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФК.

Исполняющим обязанности главного тренера ФК "Атырау" стал 37-летний Куаныш Кабдолов.

В 2013 году Кабдолов был назначен руководителем футбольного центра "Атырау". С 2014 по 2020 год он работал в тренерском штабе основной команды клуба, исполняя обязанности ассистента главного тренера и главного тренера. В этот период "нефтяники" дважды доходили до финала Кубка Казахстана — в 2017 и 2019 годах.

В 2021-2022 годах Кабдолов работал в клубе "Тұран" из Туркестана, где сначала был помощником главного тренера, а затем возглавил команду. В прошлом сезоне он возглавил команду "Каспий" из Актау и завоевал бронзовые медали в Первой лиге.

В нынешнем сезоне Куаныш Кабдолов работал координатором команд QJL клуба "Атырау". Теперь он временно возглавляет основную команду.

48-летний тренер "нефтяников" Константин Горовенко ушел по собственному желанию после пятого поражения.