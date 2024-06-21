В ФИДЕ рассказали о потенциале казахстанских шахматистов

В Алматы завершился чемпионат Азии среди юношей и девушек от 8 до 18 лет с участием шахматистов из 34 стран. Чемпионат прошел в трех контролях времени, соответственно, это три чемпионата: по классическим шахматам, по рапиду и по блицу. В рапиде у казахстанской сборной было четыре золотых медали, сборная оказалась на первом общекомандном месте, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В классических шахматах казахстанцы выдали фантастический результат, выиграв пять золотых юношеских медалей (всего шесть категорий юношеских). В блице у Казахстана 3 золота. Причем, золотые награды завоевывали исключительно парни.

Последнее десятилетие расцвет казахстанских шахмат связан с победами девушек. Это и серебряная медаль женского командного чемпионата мира, и высокое 5-е место на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года.

Мужская сборная такими результатами похвастаться не могла долгое время. Однако здесь стоит вспомнить достижения Дармена Садвакасова, который начал играть в шахматы в 4-летнем возрасте. Будучи 19-летним шахматистом стал самым молодым гроссмейстером среди казахстанцев, а в 1998 году стал чемпионом мира среди юниоров до 20 лет.

Эти рекорды среди мужчин в Казахстане держались вплоть до 2024 года. Только сейчас, спустя 26 лет, достижение Садвакасова на мировом первенстве среди шахматистов до 20 лет повторил другой столичный шахматист Казыбек Ногербек, а Алдияр Ансат, которому 16 лет, до конца года официально станет гроссмейстером ФИДЕ, обновив рекорд Садвакасова. Кроме того, Алдияр выиграл чемпионат Казахстана в 15 лет, что также оказалось обновлением рекорда, державшегося с 1938 года. Эти успехи молодого поколения дают основания полагать, что во взрослых соревнованиях среди мужчин сборную Казахстана в скором времени будут ждать большие победы.

Исполнительный директор Международной федерации шахмат ФИДЕ Виорел Бологан считает, что причина такого подъема в результатах – не только в наличии талантов.

"Казахстан, особенно в женских шахматах, резко продвинулся вперёд, понятно, что в первую очередь за счёт талантов, но также очень важно, как поставлена работа на уровне тренеров. Там, где есть хороший тренер, который может передать не только свои знания, но ещё и любовь к шахматам, там получаются такие прекрасные результаты. Но хорошо, что знамя, поднятое девушками было подхвачено в последнее время молодыми ребятами, чемпион мира до 20 лет у вас есть, я его поздравляю. Это, конечно, результат сочетания того, что делает федерация нынешняя и что сделала предыдущая, сейчас размах ещё больше, работает целая программа поддержки - помимо турниров это и стипендии, и сборы. Это здорово, что за 10 лет ситуация сильно изменилась в лучшую сторону", - сказал Виорел Бологан.

В настоящее время у шахмат в Казахстане есть политическая поддержка - президент страны активно поддерживает данный вид спорта. По его поручению правительством утверждён комплексный план развития шахмат, там есть не только профессиональное направления, но и популяризация, создание инфраструктуры. И здесь, конечно, не обходится без проблем.

Дармен Садвакасов, который является сегодня спортивным функционером, первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат, рассказал, что трудности возникают при реализации программы шахматы в школах.

"На конец учебного года у нас 42 школы охвачены, с нового учебного года при поддержке министерства просвещения, министерства науки и высшего образования мы планируем расширить количество школ до 350. По плану, в будущем это количество дойдет до 1 500. Но мы не можем слишком быстро идти, так как есть риски некачественной реализации. Мы сталкиваемся с дефицитом достаточного количества преподавателей. Поэтому занимаемся параллельно подготовкой преподавателей, курсами повышения квалификации, разработкой различных программ. К тому же, очень бюрократичный процесс у министерства. Но, тем не менее, при их поддержке мы проходим этот путь и сегодня шахматы в качестве вариативного предмета обязательного обучения представлены в 42 школах в 7 регионах страны", - сказал Дармен.

Дармен Садвакасов является спортивным функционером с 2009 года, он помогал строить первую волну шахматного развития на позиции вице-президента, отвечая за детские шахматы, именно в те времена зажглись звезды женских шахмат Казахстана.

"Надо отдать дань уважения различным спортивным клубам, шахматным школам, где ведётся работа с детьми. Сейчас, наша команда тренеров, детско-юношеская сборная во главе с известным тренером - Евгением Владимировым, бывшим тренером Гарри Каспарова, бывшим старшим тренером сборных Испании, Индии, Казахстана провела колоссальную работу по подготовке. У федерации детско-юношеские шахматы - в фокусе внимания. Запущена программа поддержки юных талантов полтора года назад, я являлся её разработчиком. Мы поставили задачу поддержать тренеров и родителей в их усилиях по воспитанию чемпионов. У нас определено, что с 9 до 16 лет мы детей отбираем с оговоркой, что мы можем брать детей и младше. В рамках этой программы 45 детей получает системную поддержку, там есть золотые, серебряные, бронзовые пакеты, и наши дети, нас сейчас очень радуют. Те инвестиции в подрастающее поколение, которые мы сделали, уже дают результаты", - пояснил Дармент Садвакасов.

Зачем казахам шахматы?

При упоминании словосочетания "лицо казахстанских шахмат", сразу можно представить Жансаю Абдумалик, Бибисару Асаубаеву, Динару Садвакасову. А есть ли казахский стиль игры в шахматах? Об этом мы поинтересовались у Виорела Бологана, но он пояснил, что в шахматах такого разделения на национальные стили стараются избегать.

"Девушки из Казахстана достаточно тактически соориентированные, у них, активная, агрессивная манера игры, что хорошо особенно для женских шахмат. У ребят и мужчин, например Дармена Садвакасова, то у него тоже очень хорошая школа была, это были лучшие ещё советские тренеры. У него более классический стиль игры. У каждого шахматиста свои индивидуальные особенности, для каждого есть своё решение. У меня диссертация как раз на эту тему была, и единственный вывод моей диссертации, что всё абсолютно индивидуально и нужен свой ключик, свой подход к каждому. Но понятно, что любое общение с сильными шахматистами, изучение их партий, совместный с ними анализ, участие в соревнованиях с сильными шахматистами - это залог успеха", - сказал Бологан.

По его словам, не все занимающиеся шахматами становятся чемпионами, но этот вид спорта учит важным качествам.

"Даже те, кто дошёл до уровня первого разряда, кандидата в мастера спорта потом очень благодарны шахматам за то, что они им дали очень много навыков и умений, которые помогли в жизни. Шахматы учат брать ответственность на себя в критических ситуациях, что пригодится в бизнесе. Например, в шахматах надо уметь принимать решение иногда быстро, иногда под давлением, но ответственно очень. В этом плане не обязательно становиться гроссмейстером, в любом случае это очень хорошо и полезно. Причём можно заниматься до окончания школы, или до седьмого класса. Лучше конечно зафиксировать какой-то приличный уровень, который поможет в течение всей жизни. А чтобы стать гроссмейстером, чемпионом, нужны исключительные качества", - пояснил исполнительный директор ФИДЕ.

Что же касается олимпийских перспектив, то ФИДЕ сейчас работает над этим очень плотно.

"В ФИДЕ для этого есть специальный комитет Chess in multisport games, (шахматы в комплексных спортивных соревнованиях). Мы уже присутствуем в Азиатских играх. В Ханчжоу в прошлом году шахматы были и в предыдущих годах тоже, также в Африканских играх в Акре в этом году. В показательной программе шахматы были в Европейских играх. В 2027 году пройдут Европейские игры, где шахматы также будут присутствовать. Сейчас планируем войти в Панамериканские игры", - рассказал о планах Бологан.

Важно отметить, что в Казахстане наблюдается шахматный бум. В чемпионате Казахстана участвует до полутора тысяч детей. По оценкам КФШ, если не ограничивать число участников, то оно может составлять и 20 тысяч.

Фото Александр Шахбазов.