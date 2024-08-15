В Европе зафиксированы первые случаи заражения лихорадкой Оропуш

Первые случаи заражения лихорадкой Оропуш были зафиксированы в Италии и Испании, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщил научный журнал The Lancet со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По данным издания, два путешественника, вернувшиеся из Кубы, стали одними из первых заболевших европейцев. Так, по состоянию на 1 августа в регионе было зарегистрировано 8078 подтвержденных случаев лихорадки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии и Перу, а также на Кубе.

The Lancet предположил, что причиной вспышки вируса в Латинской Америке могла стать его мутация. Журнал подчеркнул, что дальнейшее распространение лихорадки может подорвать "и без того перегруженную систему здравоохранения региона".