В Европе свирепствует волна гриппа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Новогодние праздники, семейные застолья и встречи с друзьями во время каникул привели к ускорению эпидемии гриппа, охватившей Европу.

Во Франции ситуация усугубилась после Рождества. Больше всего страдают дети в возрасте до 15 лет, но, похоже, затронуты все возрастные группы. Каждую зиму от 2 до 6 миллионов французов заражаются вирусом гриппа.

В Румынии от осложнений, связанных с гриппом, умерли уже четыре человека. Национальный институт общественного здравоохранения сообщает, что на прошлой неделе было официально зарегистрировано более 4 100 случаев заболевания, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.

Уровень заболеваемости гриппом, бронхиолитом и COVID-19 также растёт в Испании. Медицинские учреждении автономных сообществ Каталония и Валенсия уже приведены в состояние повышенной готовности, хотя ухудшение ситуации ожидается на следующей неделе. В качестве меры предосторожности в больницах трёх регионов вновь вводится обязательное ношение масок.

В Италии пик заболеваемости будет достигнут позже, во второй половине января. По прогнозам врачей, еженедельно в стране будут выявляться более двух миллионов случаев инфицирования.

В этом году наиболее распространённым штаммом пока является грипп типа B. Он вызывает высокую температуру, боли в конечностях и кашель. Наиболее серьёзные симптомы угрожают пациентам старше 60 лет, страдающим от тяжёлых респираторных заболеваний.