В Европе свирепствует волна гриппа
Новогодние праздники привели к ускорению эпидемии гриппа.
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В Европе свирепствует волна гриппа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Новогодние праздники, семейные застолья и встречи с друзьями во время каникул привели к ускорению эпидемии гриппа, охватившей Европу.
Во Франции ситуация усугубилась после Рождества. Больше всего страдают дети в возрасте до 15 лет, но, похоже, затронуты все возрастные группы. Каждую зиму от 2 до 6 миллионов французов заражаются вирусом гриппа.
В Румынии от осложнений, связанных с гриппом, умерли уже четыре человека. Национальный институт общественного здравоохранения сообщает, что на прошлой неделе было официально зарегистрировано более 4 100 случаев заболевания, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.
Уровень заболеваемости гриппом, бронхиолитом и COVID-19 также растёт в Испании. Медицинские учреждении автономных сообществ Каталония и Валенсия уже приведены в состояние повышенной готовности, хотя ухудшение ситуации ожидается на следующей неделе. В качестве меры предосторожности в больницах трёх регионов вновь вводится обязательное ношение масок.
В Италии пик заболеваемости будет достигнут позже, во второй половине января. По прогнозам врачей, еженедельно в стране будут выявляться более двух миллионов случаев инфицирования.
В этом году наиболее распространённым штаммом пока является грипп типа B. Он вызывает высокую температуру, боли в конечностях и кашель. Наиболее серьёзные симптомы угрожают пациентам старше 60 лет, страдающим от тяжёлых респираторных заболеваний.
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