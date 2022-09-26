В этом году выявлено более 4,5 тысячи уголовных наркоправонарушений

Фото: facebook.com/murataben

В 2022 году полицией выявлено более 4,5 тысячи уголовных наркоправонарушений, из них 959 фактов сбыта наркотиков. Об этом на брифинге рассказала представитель МВД Шугыла Турлыбек, передаёт BaigeNews.kz.

"В текущем году полицией выявлено более 4,5 тысячи уголовных наркоправонарушений, из них 959 фактов сбыта.

Из незаконного оборота изъято более 5,5 тонны наркотиков. Более чем в два раза увеличилось изъятие синтетических наркотиков. Оно составило около 90 килограмм. Ликвидированы 23 нарколаборатории. Пресечено 98 фактов контрабанды наркотиков. Зарегистрировано 97 досудебных производств по фактам рекламы наркотиков и 177 - за сбыт наркотиков через Интернет", - сообщила она на еженедельном брифинге.

Спикер напомнила, что в последнее время в социальных сетях распространяются видео с расправой над так называемыми закладчиками наркотиков. События, зафиксированные в двух роликах, имели место в мае и июне в городе Актау. По ним возбуждены уголовные дела.

"В настоящее время установлены трое потерпевших и семь подозреваемых. В отношении четверых из них избрана мера пресечения – "содержание под стражей". Они дали признательные показания. За совершённое преступление им грозит лишение свободы на срок до трех до семи лет", - рассказала Турлыбек.

Напомним, в социальных сетях появилось видео с издевательствами над подозреваемыми закладчиками в Актау. Видеоролики, в которых люди в масках избивают двух молодых парней, распространялись в мессенджерах. На одном из видео парень, которого подозревают в закладке наркотиков. Он кладёт руку на камень, и люди в масках бьют по ней цепью. На другом видео парня избивают битой.