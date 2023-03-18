В этом году в Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

В 2023 году в Казахстане откроют 26 новых овощехранилищ общей мощностью 104,5 тысячи тонн, а до 2026 года в стране появится еще 35 современных складов. Они войдут в список уже имеющихся в республике 1208 объектов хранения емкостью 1,9 миллиона тонн, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, В последние годы в Казахстане назрел дефицит овощехранилищ, особенно остро проблема ощущается в межсезонье. Поэтому в стране разработан Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, который предусматривает создание как минимум 97 складов плодоовощной продукции объемом в 335,6 тысячи тонн.

Работа ведется с опережением показателей. К примеру, в 2021 и 2022 годах при запланированных 36 проектах на 181,5 тысячи тонн, открыто 37 овощехранилищ, способных принять до 200,8 тысячи тонн продукции.

Вопрос расширения инфраструктуры хранения и модернизации существующих овощехранилищ для Казахстана актуален, учитывая рост показателей урожайности овощей.

В 2022 году фермеры собрали 4,1 миллиона тонн картофеля, 621,4 тысячи тонн моркови, 1,1 миллиона тонн лука и около 552 тысяч тонн капусты. Создание инфраструктуры для их складирования поможет восполнить недополученные доходы сельчан, снизить импортозависимость, а также стабилизировать цены на продукты для конечного потребителя в межсезонье.

Для привлечения инвестиций в создание и модернизацию хранилищ Планом предусматривается увеличение норматива инвестиционного субсидирования с 25 процентов до 40-50 процентов при строительстве современных хранилищ со специальным оборудованием, обеспечивающим долговременное хранение продукции с сохранением его товарных качеств.

На одно из современных овощехранилищ Павлодарской области министерство сельского хозяйства организовало пресс-тур. Объект введен в эксплуатацию в Григорьевском сельском округе в 2019 году. Предприниматель инвестировал в проект 820 млн тенге, из которых 200 млн ему возместило государство. Овощехранилище мощностью 19 тысяч тонн удобно для складирования как собственной продукции предпринимателя, так и урожая крестьянских хозяйств близлежащих районов.

Отметим, по данным управления сельского хозяйства в Павлодарском регионе имеется 146 овощехранилищ общей емкостью 460,6 тысячи тонн. В 2022 году в области введено 11 новых объектов хранения, в этом году будет построено еще 6 овощехранилищ мощностью 72,5 тысячи тонн.