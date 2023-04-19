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В этом году количество проверок бизнеса значительно сократится — Смаилов
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал об основных направлениях развития сферы предпринимательства на совещании в правительстве под председательством главы государства, передаёт BaigeNews.kz.
Премьер отметил, что сейчас в республике внедряется новая регуляторная политика по отношению к бизнесу. В частности, с января в открытом доступе опубликован Реестр обязательных требований.
"Проверки по требованиям, отсутствующим в Реестре, теперь не проводятся. Кроме того, в текущем году из законодательства будут исключены 10 тысяч излишних требований к бизнесу, что значительно сократит количество проверок. Также до конца текущего года будет полностью завершена автоматизация систем управления рисками", — сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что в этом году были расширены меры системной поддержки малого и среднего бизнеса. Так, в целях развития обрабатывающей промышленности перечень поддерживаемых видов деятельности (льготное кредитование и финансовый лизинг) вырос на 116 позиций. По ряду приоритетных направлений срок субсидирования процентной ставки увеличился с пяти до семи лет.
Вместе с тем объём финансирования Дорожной карты бизнеса был увеличен до 224 миллиардов тенге. В рамках поддержки МСБ в этом году планируется субсидировать свыше 20 тысяч проектов и предоставить государственное гарантирование более чем 18 тысячам проектов. Дополнительные меры будут приняты и для поддержки среднего бизнеса.
Кроме того, отмечено, что в рамках исполнения Комплексного плана приватизации в конкурентную среду передано уже 368 объектов, еще 62 – на стадии ликвидации или реорганизации. В нынешнем году на продажу будет выставлено еще 106 объектов. При этом компанией "KEGOC" будет проведено SPO (вторичное размещение акций).
В заключение глава правительства добавил, что внедрение цифровизации в сфере предпринимательства будет продолжаться. Наряду с этим ведётся активная разработка Бюджетного и Налогового кодексов.
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