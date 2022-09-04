"В это сложное для жителей области время необходимо проявить единство общества" – Ашимбаев по ситуации в Костанайской области

Фото: sputniknews-uz.com

Председатель сената Маулен Ашимбаев призвал проявить единство в связи с пожарами в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера сената, по поручению Главы государства создан специальный оперативный штаб по ликвидации стихийного бедствия.

Он отметил, что правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также незамедлительно начать работы по строительству новых домов для потерявших жильё граждан.

"Сенаторы, избранные от Костанайской области, оказывают помощь в работе оперативного штаба. Кроме того, депутаты палаты перечислят пострадавшим однодневную заработную плату. В это сложное для жителей области время необходимо проявить единство нашего общества", − сказал Ашимбаев.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Общая площадь возгорания уже превысила 43 тысячи гектаров. В регионе 4 сентября объявили режим ЧС местного масштаба.

Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.

На данный момент известно о 108 пострадавших домах, 98 из которых полностью сгорели. По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям.

В Костанайской области определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре.