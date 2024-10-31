В эти выходные в Алматы – ярмарка с продукцией фермеров

2-3 ноября в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров из Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. С 08:00 до 17:00 посетители смогут приобрести более 50 видов продуктов – мясо, овощи, молочную продукцию, крупы, масло и другие товары, передаёт BaigeNews.kz.

Место проведения: ул. Сатпаева, участок от ул. Уалиханова до пр. Достык.