В эти выходные в Алматы – ярмарка с продукцией фермеров
Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
147Фото: pixabay.com
2-3 ноября в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров из Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. С 08:00 до 17:00 посетители смогут приобрести более 50 видов продуктов – мясо, овощи, молочную продукцию, крупы, масло и другие товары, передаёт BaigeNews.kz.
Место проведения: ул. Сатпаева, участок от ул. Уалиханова до пр. Достык.
"Внимание водителям! С 1 ноября 20:00 до 3 ноября 20:00 часть ул. Сатпаева будет перекрыта. Транспортные маршруты №45, №95 и №121 направят в объезд по проспекту Абая", - говорится в сообщении.