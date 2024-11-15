В Эстонии зафиксировали рост преступности из-за бедности населения

Из-за ухудшившегося социально-экономического положения населения в Эстонии выросла преступность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом 15 ноября заявила глава министерства юстиции и цифровых технологий республики Лииса-Ли Пакоста.

"К сожалению, мы должны отметить, что аналитики считают ухудшение социально-экономической обстановки главным фоновым фактором, из-за которого в Эстонию пришел рост преступности", - приводит газета Postimees ее слова.

По ее словам, также выросло число людей, признающихся в кражах, совершаемых из-за недостатка денег на еду и на предметы первой необходимости.

Министр отметила, что зарегистрированный уровень преступности снижался на протяжении 10 лет, но потом начал расти. Она указала, что максимальный рост зафиксирован среди случаев мошенничества, он увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом.