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В ЕНТ внесут изменения в 2023 году Сегодня, 15:35
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В ЕНТ внесут изменения в 2023 году

Изменения намерены внести в задания ЕНТ в 2023 году. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передаёт BaigeNews.kz.
 
Он отметил, что ежегодно центром проводится большая работа по совершенствованию качества вопросов тестирования. Учитывая мнения выпускников и экспертов уже откорректированы задания по предметам "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

"Со следующего с целью углубленной оценки знаний абитуриентов в одном варианте дисциплины "История Казахстана" будет 20 тестовых заданий (20 баллов): с 1 по 10 – тестовые задания с выбором одного правильного ответа, с 11 по 20 – тестовые задания на основе контекста (два контекста по пять вопросов)", - написал Емелбаев на своей странице в Facebook.

Изменения коснутся и предмета "Грамотность чтения". Теперь в его структуре 15 тестовых заданий (15 баллов) по три текста.

"Также мы решили внести изменения в структуру заданий ЕНТ. Уменьшить в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов с пяти до четырёх. В тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трёх правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести", - уточнил директор НЦТ. 

В центре уверены, что принятые решения обеспечат высокую объективность оценки абитуриентов и позволят провести подробный статистический анализ.

Ранее сообщалось о том, что 137 абитуриентов лишили грантов после просмотра видео с ЕНТ.

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#ЕНТ #образование #вуз #абитуриент #выпускники
Сегодня, 15:35
166
Журналист

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