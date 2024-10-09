В ЕНПФ сделали важное объявление для казахстанцев
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Единый накопительный пенсионный фонд просит граждан Казахстана быть бдительными. Отмечено, что участились случаи мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
"Придумываются различные новые сценарии. Один из них – телефонные звонки вкладчикам и получателям под видом сотрудников фонда, которые сообщают о якобы неправильных пенсионных отчислениях в ЕНПФ, необходимости посетить его отделение и возможности электронного бронирования очереди с уведомлением через SMS. В дальнейшем мошенники просят назвать номер талона либо код, пришедший вам на телефон и подтвердить его. Таким образом они могут получить доступ к вашим банковским счетам и личным данным", ― говорится в сообщении.
Во избежание обмана, подчеркнули в фонде, важно знать, что сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан.
"Поэтому необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам", ― добавили в ЕНПФ.
В фонде рассказали, как можно защитить себя:
никогда и никому не сообщайте свои коды и пароли;
проверяйте информацию через официальные каналы;
если кто-то беспокоит сас якобы от имени ЕНПФ, просто повесьте трубку и свяжитесь
с Фондом напрямую;
не пользуйтесь услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и
пенсионных услуг, поскольку этим вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях.
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