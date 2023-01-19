В ЕНПФ рассказали, как работает соглашение о пенсии работников в ЕАЭС

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В Едином накопительном пенсионном фонде сообщили, что соглашение вступило в силу 1 января 2021 года и основной его целью является формирование и реализация пенсионных прав трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

С момента вступления соглашения в силу обязательные пенсионные взносы были перечислены за 46 350 трудящихся-граждан государств-членов ЕАЭС. В случае отсутствия счетов их открыли автоматически при поступлении отчислений.

Также в течение 2021-2022 годов ЕНПФ были приняты и исполнены заявления о назначении пенсионных выплат от 40 граждан государств ЕАЭС, из которых 37-ми трудящимся пенсионные выплаты назначены в связи с достижением пенсионного возраста и трём наследникам пенсионные выплаты назначены в связи со смертью трудящихся.

ДВум гражданам Казахстана, работающим в Кыргызстане и России на основании трудового договора и перечислявшим страховые взносы в пенсионную систему указанных стран, соответствующими компетентными органами назначены пожизненные пенсии по возрасту.

"Формирование трудящимися пенсионных прав в государствах-членах ЕАЭС путём перечисления пенсионных взносов в пенсионную систему государства трудоустройства и их реализация в виде назначенных пенсионных выплат стало возможным благодаря соглашению, основанному на договоре о ЕАЭС, в который входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Российская Федерация", — говорится в сообщении.

В ЕНПФ отметили, что в целях пенсионного обеспечения в рамках соглашения гражданам государств-членов ЕАЭС необходимо официально оформлять трудовые отношения с работодателями в государстве трудоустройства путём заключения трудовых или гражданско-правовых договоров.

В свою очередь, работодатели обязаны осуществлять пенсионные (страховые) взносы в пенсионную систему государства-трудоустройства за официально трудоустроенных работников в порядке и сроки, установленные законодательством данного государства-трудоустройства.