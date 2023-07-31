В элитном районе Алматы воду будут давать на шесть часов в день

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В "Алматы Су" внесли изменения в график подачи и отключения воды жителям Медеуского района, пострадавшем от селя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городского акимата.

Временный график подачи и отключения воды в Медеуском районе действует с 07:00 31 июля по 24:00 2 августа. Как пояснили в администрации, разработанный временный график необходим для накопления воды в резервуарах.

Подача воды с 31 июля по 02 августа:

С 7:00 до 13:00 многоквартирным жилым домам в контуре улиц Аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

С 19:00 до 24:00 потребителям, расположенным южнее (выше) улиц Курмет, в том числе микрорайонов "Юбилейный", Каменское плато, ЖК "Европолис", городок Алем, ЖК "Алмалы", многоквартирным жилым домам по обе стороны от улицы Керей – Жанибек хандары.

С 13:00 до 19:00 и с 24:00 до 07:00 будет осуществляться накопление воды в резервуары.

"График обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что период отсутствия централизованного водоснабжения воду жителям будут доставлять автоцистернами.

В акимате заявляли, что в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому в части Медеуского района Алматы временно приостановили водозабор.