В экоакции "Таза Қазақстан" активное участие принимает молодежь Кызылординской области

Молодежь Жанакорганского района на участке "Жашыколь" организовала экомарафон. Волонтеров поддержали жители районного центра. Вместе они собрали более 15 мешков мусора, передает BaigeNews.kz.

Инициированный Главой государства масштабный экологический проект "Таза Қазақстан" широко популярен среди подрастающего поколения.

К примеру, в Жанакорганском аграрно-техническом колледже прошел час эковоспитания на тему "Содержание родного края в чистоте – наш долг". Студентам была прочитана лекция по охране окружающей среды и правильной сортировке мусора.

"Мы должны бережно и с большой любовью относиться к природе, к окружающей нас среде. Особая миссия в сохранение чистоты и уюта родной земли возложена на молодых. В этом направлении важна большая разъяснительная работа, которая проводится среди школьников и студентов вузов и колледжей", - отметил председатель областного филиала партии "Байтак" Нурхан Айдаров.

Фото: акимат области.

Корме того, в Шиелийском районе стартовала посадка 3,2 тысяч саженцев молодых деревьев.

В целом, для осенней высадки деревьев в районном центре – поселке Шиели специально подготовлено 6,6 гектара земли.

А в школе-лицее №47 им. М.Ломоносова ученики изготавливают изделия и поделки, а также конструкции по робототехнике. Основным сырьем для этого служат различные виды бытовых отходов, собранных ребятами во время субботников. Стоит заметить, что творческие начинания детей не остались не замеченными. 6 учащихся этого школы стали победителями региональных соревнований и приняли участие в конкурсе - роботбаттл в г. Астане.

Для студентов Шиелийского индустриально-аграрного колледжа в ходе леккции - презентации показоны работы, проводимые в районе в рамках акции "Таза Қазақстан".

"Наши студенты также прослушали лекции о важности соблюдения чистоты и порядка. Это необходимо не только для здоровья человека, но и нашей природы", - отметил заместитель директора колледжа Алмата Молдабаева.

Нужно отметить, что по области с начала экологической мероприятии "Таза Казахстан" в нем приняли участие 616 032 жителей области. Вывезено более 23 651 тонны мусора, очищены 505 скверов и парков, территории 225 памятников исторической культуры, 791 социального объекта, 4332объектов промышленности и бизнеса, 322 водных объектов, 47 451 дворов и улиц.

Задействовано около 548 единиц спецтехники, посажены 129 358 саженцев деревьев.