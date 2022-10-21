В Экибастузе затопило улицу из-за самовольного подключения горожан к теплу

Фото: pavlodarnews.kz

В Экибастузе затопило улицу из-за самовольного подключения горожан к теплу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации АО "Павлодарэнерго", днём 19 октября возле дома по улице Абая, 58 произошло повреждение трубопровода. В результате часть участка пришлось отключить от теплоснабжения.

"Однако вечером того же дня неизвестные лица открыли запорную арматуру в районе торгового центра, в результате чего произошла утечка большого количества сетевой воды, и подпитка системы теплоснабжения города резко увеличилась на 300 тонн, что могло привести к остановке станции", – информирует компания.

Затопило траншею, где днём тепловики устраняли повреждение. Также горячая сетевая вода залила часть проезжей части и тротуары.

Благодаря неравнодушным жителям, вовремя сообщившим о подтоплении, ЧП удалось избежать. На место в экстренном порядке выехали представители ТОО "Экибастузтеплоэнерго" и отключили ремонтируемый участок. После чего приступили к устранению повреждения.



Энергетики просят потребителей не подключаться самовольно к системе теплоснабжения.