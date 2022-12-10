В Экибастузе восстанавливают тепло и водоснабжение в частном секторе

Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi

В Экибастузе продолжают ликвидировать последствия крупной коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу горакимата.

"По состоянию на 16:00 10 декабря, в шести корпусах дома по улице Сатпаева, 8, произведен монтаж общих трубопроводов горячего и холодного водоснабжений, запущены внешние системы тепловодоснабжения и холодного водоснабжения. В шестом корпусе дома по адресу Машхур Жусупа 52 продолжаются работы по восстановлению холодного и горячего водоснабжений. Кроме того, ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перераспределения тепла в отдельные районы, где параметры давления и температуры низкие", — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram.

Также в акимате сообщили и о том, как решают проблему с отоплением в частном секторе.

"Из 38 частных домов в пяти запущено центральное отопление, а также холодное водоснабжение. В 29 частных домах ведутся работы по восстановлению тепла и водоснабжения", — отметили в акимате.

Между тем, в городе продолжают устранять мелких порывы и повреждения на теплотрассах.

Напомним, теплоснабжение в Экибастузе было приостановлено 27 ноября из-за коммунальной аварии. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

28 ноября в городе горняков объявили режим ЧС характера местного масштаба. Со всего Казахстана в Экибастуз стали съезжаться спциалисты по ремонту тепловых сетей, энергетики и сантехники. 4 декабря власти отчитались о том, к теплу подключили подвалы всех многоэтажек в городе, а 7 декабря — что отопление зашло во все многоквартирые дома и подключены все соцобъекты. А 8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.