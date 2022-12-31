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Лента новостей

акимат Павлодарской области Сегодня, 03:00
97
Сегодня, 03:00
97
Фото: акимат Павлодарской области

В Экибастузе устранили аварию на водопроводе

Работы по устранению повреждения на техническом водопроводе d500 мм, предназначенного для ТЭЦ города Экибастуз завершены, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в акимате Павлодарской области.

"В настоящее время ведется запуск системы. Специалисты коммунальных служб продолжат работы на месте до полного заполнения системы, которое потребует некоторого времени. Все процессы находятся на контроле специалистов", - отметили в ведомстве.

Ранее при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" Экибастуза был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ.

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#Экибастуз #водопровод #авария на ТЭЦ #акимат
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:00
97
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