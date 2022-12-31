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Сегодня, 03:00
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97Фото: акимат Павлодарской области
В Экибастузе устранили аварию на водопроводе
Работы по устранению повреждения на техническом водопроводе d500 мм, предназначенного для ТЭЦ города Экибастуз завершены, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщили в акимате Павлодарской области.
"В настоящее время ведется запуск системы. Специалисты коммунальных служб продолжат работы на месте до полного заполнения системы, которое потребует некоторого времени. Все процессы находятся на контроле специалистов", - отметили в ведомстве.
Ранее при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" Экибастуза был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ.
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