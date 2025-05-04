Рука 13-летнего мальчика застряла в автомате по очистке воды в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Очевидцы происшествия не смогли самостоятельно помочь ребенку, после чего обратились за помощью, позвонив на номер 112.

"Сотрудники МЧС, прибывшие на место, использовали специальные инструменты и болгарку, чтобы прорезать дверь аппарата и освободить зажатую руку мальчика. Благодаря профессионализму и оперативности спасателей, ребёнок был своевременно освобождён и получил необходимую помощь", — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули важность быстрой реакции и координации действий, что позволило избежать серьёзных последствий.