В Экибастузе спасатели освободили руку мальчика из аппарата для очистки воды
Они использовали специальные инструменты и болгарку.
Сегодня, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
132Фото: МЧС РК
Рука 13-летнего мальчика застряла в автомате по очистке воды в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Очевидцы происшествия не смогли самостоятельно помочь ребенку, после чего обратились за помощью, позвонив на номер 112.
"Сотрудники МЧС, прибывшие на место, использовали специальные инструменты и болгарку, чтобы прорезать дверь аппарата и освободить зажатую руку мальчика. Благодаря профессионализму и оперативности спасателей, ребёнок был своевременно освобождён и получил необходимую помощь", — говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули важность быстрой реакции и координации действий, что позволило избежать серьёзных последствий.
Самое читаемое
- Новый рекорд: 100 мастеров создали самый большой в Казахстане ковёр с тюльпаном
- Казахстанки впервые вошли в ТОП-6 мирового рейтинга Billie Jean King Cup
- Трогательная акция к 80-летию Победы стартовала в Астане
- 15-летняя штангистка из Казахстана стала чемпионкой мира в Перу
- В США проведут масштабный военный парад в день рождения Трампа