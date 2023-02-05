В Экибастузе продолжают устранять повреждения на теплосетях

Фото: Валерий Бугаев

После крупной коммунальной аварии, которая конце прошлого года оставила без тепла жителей десятков домов, в Экибастузе продолжают находить новые повреждения на теплосетях, ликвидировать их и преупреждать те, которое ещё могут возникнуть ближайшее время, а также асфатировать улицы в местах повреждения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на официальном Telegram-канале акимата Павлодарской области, глава региона Асаин Байханов традиционно в выходные посетил ремонтируемые участки теплосетей в городе горняков и ознакомился с ходом работ.

"По улице Молдагуловой вблизи стадиона "Шахтёр" в связи с высоким риском возникновения повреждения производится подготовка к замене изношенного участка сети протяженностью 50 метров. На участке по улице М. Жусупа, 52/1 ранее были проведены работы по замене тепловой сети, сейчас на месте ведется монтаж плит перекрытия и обратная запыпка грунта. На пересечении улиц Шакарима и Абая специалисты производят укрупненную сборку тепловой сети от ТМ-5 протяженность 340 метров. Продолжаются работы и по восстановлению участков, где ремонты уже завершены. Из 40 подобных участков восстановлены 29. На 11 участках, где требовался монтаж железобетонных лотков работы продолжаются и будут завершены до конца следующей недели", — говорится в сообщении.

На заседании оперативного штаба по теплоснабжению города горняков Асаин Байханов выслушал доклады акима Экибастуза Аяна Бейсекина, директора Экибастузкой ТЭЦ Дмитрия Захарова и генерального директора АО "Павлодарэнерго" Владимира Лесина.

На прошлом заседании глава области поручал пересмотреть начисление за услуги теплоснабжения жилых домов. По словам Владимира Лесина, отделом сбыта ТОО "Экибастузтеплоэнерго" ведутся необходимые расчёты, к началу следующей недели тепловики обещают предоставить алгоритм перерасчета начислений для населения.

Также отрабатывается вопрос предоставления радиаторов для восстановления отопления в подъездах жилых домов, запросы о чем поступают от населения. На сегодняшний день поступили 287 таких заявок. Необходимое количество радиаторов имеется и с начала следующей недели они будут предоставляться согласно представленным заявкам.

Держать на особом контроле Асаин Байханов поручил подготовительные работы к ремонтной кампании по завершению отопительного сезона.

"Уже сейчас необходимо начать закуп 70 процентов необходимого материала и определить график работ", — отметил аким области.

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайно ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Несмотря на то, что режим ЧС 8 декабря сняли, в городе горняков ещё долгое время не работали детские сады, а школьники учились дистанционно.

Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

Расследованием ноябрьской аварии занимались две комисии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях. В результате Ккомпанию "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности за нарушения на ТЭЦ, оштрафовав на 1,1 миллиона тенге.

В ночь на 7 января на ТЭЦ Экибастуза произошла внештатная ситуация. Из шести действующих котлоагрегатов поочередно были остановлены три. Ремонтная бригада станции оперативно отработала ситуацию и к утру запустила два из них. Однако ситуацию после аварии оперативно стабилизировали, пообещав жителям не отключать отопление.

19 января на теплоэлектроцентрали Экибастуза снизили параметры теплоносителя в связи с нестабильной работой оборудования, и в домах горожан снова похолодало.

Позже в Министерстве энергетики сообщили, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести ремонт.

Фото: Валерий Бугаев