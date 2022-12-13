Лента новостей
- Призыв офицеров запаса на воинскую службу планируется в Казахстане 00:04 42
- В Экибастузе осталось подключить к теплоснабжению четыре частных дома 13.12.2022 173
- Лавина сошла на дорогу близ Алматы 13.12.2022 229
- 50 молодых участников проекта "Акселератор" получили гранты на свои проекты в Алматы 13.12.2022 249
- Минобороны предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в РК 13.12.2022 325
- Река вышла из русла в Алматы и сломала ограждения на набережной 13.12.2022 366
- Было страшно потерять нашу государственность - военный о январских событиях 13.12.2022 779
- Грин-карта для этнических казахов - о проекте "Ата жолы" рассказали власти 13.12.2022 345
- Какие уроки извлёк Казахстан из январских событий, обсудили в эфире проекта "2022" 13.12.2022 374
- Как восстанавливают разгромленные после "января" объекты в Алматы. Фоторепортаж 13.12.2022 490
- Трассу перекрыли в ВКО из-за бурана 13.12.2022 382
- Большой схрон оружия обнаружили в Конаеве 13.12.2022 397
- Президент выразил соболезнования родным Булата Аюханова 13.12.2022 462
- Победителей конкурса "Жас өрен" наградили в Астане 13.12.2022 372
- Токаев принял акимов Астаны и Карагандинской области 13.12.2022 404
- В Алматы прошёл первый форум социальных служб 13.12.2022 532
- Космический мониторинг помогает контролировать недропользователей в Казахстане 13.12.2022 378
- В ценовом сговоре подозреваются две птицефабрики в Алматинской области 13.12.2022 663
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 4050
- Коронавирус отразился на здоровье почти половины детей в Казахстане 13.12.2022 655
- Строящийся таунхаус в предгорье Алматы сносят по решению суда 13.12.2022 468
- Какую помощь окажет "Экибастузтеплоэнерго" пострадавшим от аварий на теплосетях 13.12.2022 364
- 16 аварийных водохранилищ реконструируют в Казахстане 13.12.2022 428
- Лучших иностранных специалистов привлекут в Казахстан 13.12.2022 391
- Мужчина застрелился в салоне собственного авто в Талдыкоргане 13.12.2022 2285
- Охотники спасли застрявшего рогами в заборе оленя в Казахстане 13.12.2022 365
- Где и когда зажгут главную ёлку страны 13.12.2022 445
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 4533
- Вместо тысячи слов: акимат Усть-Каменогорска объявил тендер на патриотические стикеры 13.12.2022 404
- На месте телеканала Qazaqstan построят новый медиацентр в Алматы 13.12.2022 467
- Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Астане 13.12.2022 501
- Сколько человек покинуло Казахстан с начала года 13.12.2022 732
- Более 100 тысяч школьников примут участие в республиканской олимпиаде по шахматам 13.12.2022 370
- В ночном клубе Шымкента посетителям раздавали мефедрон 13.12.2022 1116
- Разблокировать счёт теперь можно онлайн через SalyqBot 13.12.2022 644
- Гибель двух работников расследуют в Кызылординской области 13.12.2022 438
- Обручальные кольца подорожали на треть в Казахстане 13.12.2022 426
- В КТЖ объяснили причину задержки поездов 13.12.2022 497
- Глава государства принял в Астане индийского миллиардера Гаутама Адани 13.12.2022 580
- Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау стал чемпионом мира по қазақ күресі 13.12.2022 1062
- Участники кинофестиваля "Евразия" получили первые награды 13.12.2022 425
- Нургуль Мауберлинова ушла с поста вице-министра информации и общественного развития 13.12.2022 440
- Стипендия "Болашак": утверждены льготы для медработников и инженеров 13.12.2022 488
- Видео драки прокомментировали в полиции Алматы 13.12.2022 562
- Более 330 млн тенге возместили казахстанским производителям 13.12.2022 445
- Скончался выдающийся балетмейстер Булат Аюханов 13.12.2022 1134
- 75 миллионов тенге хотят потратить в Петропавловске на ледяные горки и фигуры 13.12.2022 349
- Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от походов в горы 13.12.2022 604
- Нургиса Адилетулы стал серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике 13.12.2022 777
- Студенты 25 региональных вузов получат доступ к курсам Coursera на казахском языке 13.12.2022 397
- Туши сайгаков обнаружили в реке в ЗКО 13.12.2022 502
- В Астану прибыл индийский миллиардер Гаутам Адани 13.12.2022 795
- Головкин близок к потере титула чемпиона мира — СМИ 13.12.2022 840
- Коронавирус выявили у 155 человек в Казахстане 13.12.2022 489
- Жители десятков садоводческих коллективов жалуются на холод в домах в Актобе 13.12.2022 1178
- "Астана" расторгла контракт с лидером, причастным к громкому допинговому скандалу 13.12.2022 521
- Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года 13.12.2022 670
- Троих детей эвакуировали во время пожара из жилой высотки в Экибастузе 13.12.2022 443
- Массовое отравление работников на предприятии произошло в Байконуре 13.12.2022 1333
- Чемпионку мира по боксу из Казахстана "пытались сломить" перед титульным боем 13.12.2022 1643
- Иностранку с 6 детьми депортировали из Казахстана 13.12.2022 1242
- Кот вместо кубка: проигравшие на ЧМ английские футболисты забрали домой бездомного кота 13.12.2022 733
- Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене 13.12.2022 510
- Объявлены номинанты премии "Золотой глобус" 13.12.2022 509
- Кызылординка скончалась, спрыгнув с моста 13.12.2022 1731
- Чемпионат мира по казахской национальной борьбе стартовал в Астане 13.12.2022 608
- Международный кинофестиваль "Евразия" стартовал в Алматы 12.12.2022 543
- Три человека погибли в ДТП в Абайской области 12.12.2022 526
- Сигнал о помощи: запомните этот жест 12.12.2022 1190
- Насильники и сутенёры работали по детской программе ArtSport в Казахстане 12.12.2022 4707
- Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направлено в суд 12.12.2022 698
- Новая школа разваливается в Алматы 12.12.2022 710
- Аким скончался от ножевого ранения в Актюбинской области — СМИ 12.12.2022 5284
- "Мои года — моё проклятье". Жертвы эйджизма рассказали свои истории 12.12.2022 777
- "Импортозависимость, необходимость в реформах, рекордная инфляция" - эксперты о выступлении президента 12.12.2022 789
- Сложную операцию на кисти провели травматологи в Алматы 12.12.2022 532
- Аяна Жолдас принесла Казахстану медаль этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике 12.12.2022 884
- При каких условиях цены на такси могут снизиться, рассказал гость проекта "2022" 12.12.2022 713
- Морозы до минус 34 градусов прогнозируют в Казахстане 12.12.2022 6839
- Критерии отбора на госслужбу предложили активисты 12.12.2022 727
В Экибастузе осталось подключить к теплоснабжению четыре частных дома
В Экибастузе к концу дня 13 декабря планируется обеспечить теплом 14 частных домов. После чего останется подключить к теплоснабжению четыре частных дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.
Об этом сообщил аким Экибастуза на заседании оперативного штаба, прошедшего под руководством главы Павлодарской области.
По данным акимата, на сегодня все многоэтажки города обеспечены теплом, горячей и холодной водой. К сожалению, из-за работ по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях отдельные группы домов приходится поочередно отключать от теплоснабжения. Но эти вынужденные процедуры носят исключительно временный характер, ремонты ведутся в срочном режиме и тепло максимально оперативно возвращается в дома.
"Началась работа по возмещению ущерба жителям. Продолжается обход пострадавших квартир согласно поданным заявлениям. В 53 жилищах, как и планировалось, уже начаты ремонтные работы. В 121 квартире выявлены незначительные повреждения, но и они будут устранены", — рассказал Аян Бейсекин.
Как сообщила руководитель областного управления образования Самал Айтказина, в 45 из 65 образовательных учреждений полностью выдерживается необходимый температурный режим. В остальных организациях ведётся балансировка систем теплоснабжения, после чего температура в помещениях будет доведена до норматива.
Все медицинские объекты работают в штатном режиме. По словам руководителя управления здравоохранения Айдара Ситказинова, на лечении в городской больнице находятся 326 пациентов, в том числе 85 детей. 26 пациентов центра психического здоровья, передислоцированных в Павлодар, вернутся в Экибастуз 19 декабря.
Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко уведомил руководство области о том, что в течение двух дней на экибастузской ТЭЦ планируется запустить в работу ещё два котла для увеличения продуктивности и нормализации деятельности станции.
"Сейчас первостепенная задача — обеспечить стабильную работу ТЭЦ. После запуска необходимых котлов и стабилизации работы станции будем принимать решение по переходу соцобъектов в офлайн режим", — подчеркнул глава региона.
Асаин Байханов поручил руководству города, помимо ситуации с теплом, держать на строгом контроле вопросы водоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, а также своевременно реагировать на жалобы жителей.
-
Trend news
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 4050
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 4533
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1182
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 3028
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 800
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 1884
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3274
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 5905
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1772
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43716
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1197
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1941
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7959
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67473
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11398
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4387
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13834
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17974
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3877
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1566
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34495
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1969
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2800
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46401
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7073
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11451
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3295
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54208
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2484
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20763
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9359
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3682
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2503
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5062
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4035
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2912
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2780
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5632
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3258
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36972
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21249
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9576
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6645
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3732
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29517
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45086
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3752
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18993
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6468
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11232
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5722
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4823
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4723
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11732
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44278
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4713
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4184
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13979
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5041
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21600
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6555
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5707
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6798
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10983
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9198
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5103
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12838
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4659
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4736
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5643
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37366
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5533
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6874
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5346
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6474
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6604
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47818
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 5014
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61649
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17357
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 783
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 565
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1141
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1002
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 933
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1918
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1824
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2181
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2646
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2661
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2830
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2709
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2886
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3498
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3612
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3793
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3913
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3594
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4007
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3724
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3873
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3876
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4012
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4249
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4009
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4239
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4385
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4365
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4598
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5099
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5398
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5119
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5444
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5222
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5295
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5291
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5138
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5575
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5838
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5508
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23827
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5908
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5698
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5689
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10831
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6492
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15976
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14097
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14117
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14796
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13599
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18038
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14764
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16218
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17192
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16816
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14337
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14826
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33375
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15884
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18754
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14921
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16122
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16706
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18120
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16155
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18185
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17712
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18922
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18744
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35430
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19271
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20248
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19831
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20672
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20741
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30497
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20158
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27521
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38345