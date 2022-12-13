В Экибастузе осталось подключить к теплоснабжению четыре частных дома

Фото: акимат Павлодарской области

В Экибастузе к концу дня 13 декабря планируется обеспечить теплом 14 частных домов. После чего останется подключить к теплоснабжению четыре частных дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Об этом сообщил аким Экибастуза на заседании оперативного штаба, прошедшего под руководством главы Павлодарской области.

По данным акимата, на сегодня все многоэтажки города обеспечены теплом, горячей и холодной водой. К сожалению, из-за работ по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях отдельные группы домов приходится поочередно отключать от теплоснабжения. Но эти вынужденные процедуры носят исключительно временный характер, ремонты ведутся в срочном режиме и тепло максимально оперативно возвращается в дома.



"Началась работа по возмещению ущерба жителям. Продолжается обход пострадавших квартир согласно поданным заявлениям. В 53 жилищах, как и планировалось, уже начаты ремонтные работы. В 121 квартире выявлены незначительные повреждения, но и они будут устранены", — рассказал Аян Бейсекин.



Как сообщила руководитель областного управления образования Самал Айтказина, в 45 из 65 образовательных учреждений полностью выдерживается необходимый температурный режим. В остальных организациях ведётся балансировка систем теплоснабжения, после чего температура в помещениях будет доведена до норматива.

Все медицинские объекты работают в штатном режиме. По словам руководителя управления здравоохранения Айдара Ситказинова, на лечении в городской больнице находятся 326 пациентов, в том числе 85 детей. 26 пациентов центра психического здоровья, передислоцированных в Павлодар, вернутся в Экибастуз 19 декабря.



Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко уведомил руководство области о том, что в течение двух дней на экибастузской ТЭЦ планируется запустить в работу ещё два котла для увеличения продуктивности и нормализации деятельности станции.



"Сейчас первостепенная задача — обеспечить стабильную работу ТЭЦ. После запуска необходимых котлов и стабилизации работы станции будем принимать решение по переходу соцобъектов в офлайн режим", — подчеркнул глава региона.

Асаин Байханов поручил руководству города, помимо ситуации с теплом, держать на строгом контроле вопросы водоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, а также своевременно реагировать на жалобы жителей.