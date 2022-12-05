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  • В Экибастузе опубликовали список домов, где идут аварийные работы
t.me/KZgovernment Сегодня, 12:19
210
Сегодня, 12:19
210
Фото: t.me/KZgovernment

В Экибастузе опубликовали список домов, где идут аварийные работы

В Экибастузе подвели тепло ко всем тепловым узлам в 71-м проблемном доме, передаёт BaigeNews.kz

Как рассказал руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, к 5 декабря в городе завершили ремонт на всех тепловых узлах домов. Теперь ведётся подключение внутриквартирных стояков и регистров. Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации. 

Оперативный штаб опубликовал список всех пострадавших домов с перечнем проведённых ремонтных работ.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействованы 851 человек.

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#Экибастуз #ремонт #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:19
210
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