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Сегодня, 12:19
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210Фото: t.me/KZgovernment
В Экибастузе опубликовали список домов, где идут аварийные работы
В Экибастузе подвели тепло ко всем тепловым узлам в 71-м проблемном доме, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказал руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, к 5 декабря в городе завершили ремонт на всех тепловых узлах домов. Теперь ведётся подключение внутриквартирных стояков и регистров. Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации.
Оперативный штаб опубликовал список всех пострадавших домов с перечнем проведённых ремонтных работ.
Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействованы 851 человек.
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