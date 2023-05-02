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В Экибастузе начали ремонт и замену теплосетей
По итогам гидравлических испытаний в городе горняков выявлены 269 повреждений (34 магистральных и 235 внутриквартальных). Работы по их устранению уже начаты, ремонт и замену сетей поэтапно будут выполнять 25 бригад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.
"До 15 мая планируется завершить первый этап ремонта сетей и подключить 137 многоквартирных жилых домов (МЖД), затем до 25 мая подключат 221 МЖД и 246 МЖД планируют подключить к 10 июня", - говорится в сообщении.
Также начата реконструкция магистральных трубопроводов ТМ-5 и ТМ-12. Сейчас там проводятся демонтаж старых сетей и другие подготовительные мероприятия. Всего будут обновлены четыре тепловые магистрали. Полностью выполнить работы планируется до конца августа.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что при обновлении теплосетей важно учесть защиту от коррозии, провести все работы в соответствии со всеми необходимыми требованиями и в срок, чтобы своевременно обеспечить горячее водоснабжение в домах экибастузцев.
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