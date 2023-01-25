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facebook.com Сегодня, 09:05
139
Сегодня, 09:05
139
Фото: facebook.com

В Экибастузе дома вновь отключают от отопления

Ряд жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления. Теплоснабжение приостановят на время ремонта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 25 января с 9:00 до 19:00 будет произведено плановое отключение внутриквартальной тепловой сети от ТК 23 Э/Л в сторону улицы Королёва, 56 для переврезки тепловой сети на вновь смонтированную сеть. 

"В связи с этим теплоснабжение в части частных жилых домов будет отсутствовать", — сообщили в компании.

Там также уточнили, что время подключения указано ориентировочное.

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#Экибастуз #отопление #ремонт
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:05
139
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